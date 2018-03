Lucas Cordalis (49) äußert sich zum Familien-Beef! Seit Wochen schießt Jenny Frankhauser (24) öffentlich gegen ihre Schwester Daniela Katzenberger (30) und lässt in Interviews kein gutes Haar an der Kultblondine! Daniela hingegen schweigt – und zieht sich in ihr privates Glück mit Tochter Soophia (1) und Ehemann Lucas Cordalis zurück. Dieser äußert sich beim "radio B2 Schlagerhammer" nun zum ersten Mal zu dem Familien-Zwist: “Jetzt irgendwelche Sachen öffentlich zu posten, von denen man nicht mal weiß, sind sie zufällig passiert, ist es ein Missverständnis. Bevor die geklärt sind, würde ich absolut meinen Mund halten. Und ich finde es nicht unbedingt sehr klug – das sage ich an dieser Stelle, ohne jemanden zu werten – irgendetwas öffentlich zu posten, damit schneidet man sich eigentlich immer ins eigene Fleisch”, teilte Lucas seine Meinung gegenüber Promiflash mit.



