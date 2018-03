Gehen diese beiden jetzt endgültig getrennte Wege? Jennifer Frankhauser (24) ist aktuell stinksauer auf Daniela Katzenberger (30). Ihr Vorwurf: Nach dem plötzlichen Tod von Jennys Vater habe sich die Kultblondine überhaupt nicht für ihre Halbschwester interessiert. Schon vor Monaten soll der Kontakt zwischen den beiden abgerissen sein: "Meine Schwester war schon immer ein egoistischer, herzloser Mensch, der an nichts anderes als an sich selbst gedacht hat. Sie hat auch in der für mich schlimmsten Zeit meines Lebens nur an sich gedacht und mich im Stich gelassen. So was ist unverzeihlich", erklärt die 24-Jährige dem OK!-Magazin.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de