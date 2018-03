Sophia Thiel (22) leidet unter Hater-Kommentaren? Ganz so dramatisch, wie ihr Instagram-Post vor einigen Tagen aufgefasst wurde, ist es dann wohl doch nicht. Die Fitness-Vloggerin erklärte in ihrer Internet-Nachricht, dass sie sich auch ohne Sixpack wohlfühle und gemeine Kommentare über ihr Aussehen überhaupt nicht in Ordnung finde. Nach Medienberichten fand Sophia es nun angebracht, der Aufregung ein bisschen entgegenzuwirken. Bei Snapchat schrieb sie: "Ich denke, so dramatisch habe ich es gar nicht gemeint mit meinem Instagram-Post. [...] Dass man einfach manchmal mit den Kommentaren ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Aber jetzt nicht nur bei dicken Menschen, bei dünnen, bei muskulösen oder nicht muskulösen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de