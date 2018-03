Kilokampf (fast) gewonnen! Seit der Geburt von Söhnchen Alessio Lombardi vor zwei Jahren kämpft Sarah Lombardi (24) gegen ihre überschüssigen Schwangerschaftspfunde. Inzwischen fühlt sich das Reality-Sternchen endlich wieder wohl in seiner Haut. Wie Sarah das geschafft hat, verrät sie im Gespräch mit Promiflash: "Also ich versuche, echt oft Sport zu machen, also mindestens jeden zweiten Tag. [...] Ich fühle mich fitter und dann fällt es mir auch leichter irgendwie zu sagen 'Ne, heute keine Schokolade mehr.'" Und ihre Disziplin zahlt sich aus: Der Musikerin fehlen nur noch vier Kilo weniger bis zu ihrem Wunschgewicht!



