Schert sich Nick Carter (37) tatsächlich nicht um seine Familie? Am vergangenen Samstag wurde sein kleiner Bruder Aaron (29) nach einer Polizeikontrolle festgenommen. Bei einer Durchsuchung seines Autos fanden die Beamten Marihuana. Sein berühmter Bruder zeigte sich auf Twitter bestürzt von den Schlagzeilen. "Ich liebe dich – ganz egal, was passiert! Und wenn du jemals das Bedürfnis hast, um Hilfe zu bitten, bin ich für dich da und werde dir helfen", beteuerte der Backstreet Boy. Sein Familienmitglied ärgerte sich jedoch über den Tweet. "Warum ruft mich Nick dann nicht direkt an und redet mit mir? Dieses öffentliche Statement ist reine PR", wetterte er im Web.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de