Hatten Julian Claßen (24) und Bibi Heinicke (24) etwa schon wieder einen Autounfall? Erst im Frühjahr hatte die YouTuberin eine dicke Beule in ihren geliebten Mustang gefahren. Jetzt verfolgte Promiflash live eine weitere skurrile Auto-Situation. Eigentlich wollten die Verliebten nur gemütlich ein Café am Rhein besuchen, wie sie in einem YouTube-Clip aufgeklärt haben. Ihren Wagen parkten sie auf einem Kiesparkplatz unter einer Brücke. Dieser Ort wurde den beiden zum Verhängnis: Das Auto fuhr sich ordentlich fest und konnte nur mithilfe eines Abschleppwagens befreit werden. Was für eine Aktion! Zum Glück wurde niemand verletzt.



