Dance Dance Dance geht in die zweite Runde. Ab September werden sich 14 prominente Persönlichkeiten wieder der Herausforderung stellen und ihre tänzerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Im Gegensatz zu ihrer Ex-Band-Kollegin Bahar Kizil (28), hat Senna Gammour (37) eine Anfrage der Show-Verantwortlichen abgelehnt: "Ich hab’s abgelehnt, weil Bahar mitmacht und ich nicht in Konkurrenz mit meiner ehemaligen Kollegin treten möchte. Ich find’ sowas ganz, ganz schrecklich, wenn Fernsehen mich und meine Kollegin so vorführen will", verrät Senna jetzt bei der "Atomic Blonde"-Premiere im Interview mit Promiflash.



