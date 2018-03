Johannes Haller in Flirt-Laune! Im großen Finale von Die Bachelorette buhlt der Schwabe am Mittwoch ein letztes Mal um die Gunst von Rosen-Lady Jessica Paszka (27). Kurz vorher wurde er von einem Promiflash-Leser beim Date mit einer anderen Frau erwischt. Angeblich soll es sich bei der blonden Schönheit um Ex-GNTM-Kandidatin und Transgender-Model Giuliana Farfalla (21) handeln. Was sagt das jetzt über Jessis Entscheidung aus?



