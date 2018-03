Bald ist es so weit: Helene Fischer (32) geht auf große Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz! Für ihre Auftritte ab September trainiert die Schlager-Ikone derzeit am anderen Ende der Welt, wie jetzt ihr neues Facebook-Video beweist. "Nur noch sieben Wochen! Die Proben laufen auf Hochtouren", schreibt die 32-Jährige zum Clip. In dem Video übt die Echo-Gewinnerin die Choreografie für ihren brandneuen Song "Nur mit dir". Der Hashtag #Montreal verrät: Helene probt nicht in Deutschland, sondern in Kanada. Der Grund ist spektakulär: Sie entwickelt ihre Bühnen-Show zusammen mit den kanadischen Akrobaten des Cirque Du Soleil!



