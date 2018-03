Süßes Geständnis von Jessica Paszka (27)! Die Bachelorette hat sich in der großen Nacht der Rosen für David Friedrich (27) entschieden – und die beiden sind noch immer megahappy miteinander. Bei einer Autogrammstunde in der City-Galerie in Augsburg verriet Jessi im Promiflash-Interview, wie der smarte Drummer ihr Herz erobert hat. "Ich fand ihn erst cool, dann süß, dann immer süßer. Und dann hat er mich irgendwie berührt", schwärmte das Reality-Sternchen.



