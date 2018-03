Während andere Pärchen nach knapp zwei Monaten Beziehung noch alles geben, sich einander von der vorteilhaftesten Seite zu zeigen, gehen Jessica Paszka (27) und David Friedrich (27) schon total locker miteinander um. Beim gemeinsamen Gassigehen mit einem niedlichen Vierbeiner lacht der Musiker die Ex-Bachelorette ungeniert aus, denn die stellt sich im Umgang mit dem tierischen Begleiter gar nicht mal so talentiert an. Aber die verschmitzte Art des Eskimo Callboy-Schlagzeugers ist eben genau das, was Jessi an ihrem Herzbuben liebt.



