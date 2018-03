Farid Bang (31) verarbeitet seine Weisheiten nicht nur in seinen Rap-Texten. Auch privat haut der Hip-Hopper immer wieder Sprüche heraus: "Ein weiser Spruch von mir am Morgen: Der gute Ruf einer Frau basiert auf dem Schweigen vieler Männer”, teilt er seinen Followern zum Beispiel via Facebook mit. Drei weitere Sprüche des 30-Jährigen hat Promiflash in einem Ranking für euch zusammengestellt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de