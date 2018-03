Shake it, Baby! Die Band Eskimo Callboy findet es toll, dass ihr Drummer David Friedrich (27) das Herz der Bachelorette Jessica Paszka (27) erobert hat. Dennoch können sich die Jungs den ein oder anderen neckischen Kommentar nicht verkneifen. Jetzt verraten die Musiker, dass der Schmusetiger ganz gerne mal sein Hinterteil tanzen lässt. David tritt im Twerk-Contest gegen zahlreiche Fans an. “Wenn er twerkt, dann schaust du direkt in seine Seele", scherzt Kevin Ratajczak im Interview mit Promiflash.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de