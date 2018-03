Nächsten Monat ist es soweit: Im September will GZSZ-Star Felix von Jascheroff (34) seine Freundin Bianca Bos heiraten. In der RTL-Sendung Guten Morgen Deutschland geraten die Turteltauben in Plauderlaune und verraten bereits einige Details: "Es werden so um die 90 Leute dabei sein, also nur der enge Familienkreis und die besten Freunde", enthüllt Bianca im Interview. Und Felix ergänzt: "Standard kann ja jeder, oder? Nein, wir sind eher die andere Richtung." So offen war der 34-Jährige in der Vergangenheit bei diesem Thema jedoch nicht immer. Im Gespräch mit Promiflash Mitte Mai reagierte er noch geheimnisvoller auf die Hochzeitsgerüchte: "Wir sind verlobt, aber alles weitere ist privat."



