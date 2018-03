Sebastian Fobe (32) sucht auf seinem Instagram-Livestream nach Damen mit etwas Übergewicht: "Ich will da keine Super-Sportbomben haben, sondern eine Sportbombe, vielleicht auch zwei Mädels oder drei Mädels, die mit Übergewicht zu kämpfen haben, das ist mir ganz wichtig." Hat der Ex-Bachelorette-Kandidat etwa sein Beuteschema bei Frauen geändert? Kürzlich buhlte der 32-Jährige noch um das Herz von Rosen-Lady Jessica Paszka (27) und an ihr ist bekanntermaßen jedes Gramm an der richtigen Stelle. Kurz darauf erklärte der Personal Trainer, wie es zu diesem Aufruf gekommen war.



