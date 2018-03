Eigentlich sind Sebastian Pannek (31) und seine Der Bachelor-Gewinnerin Clea-Lacy Juhn (26) bereits seit acht Monaten glücklich zusammen, doch bahnt sich jetzt die erste Krise an? Die beiden haben nämlich ihr erstes gemeinsames Liebesnest in Köln verlassen und beziehen momentan zwei Wohnungen. Gegenüber Promiflash verrät Clea nun, wie es zu der ungewöhnlichen Wohnsituation gekommen ist: "Weder er noch ich haben in Köln Freunde oder Familie. Seine Familie lebt zwei Stunden davon entfernt und meine drei Stunden. Deswegen haben wir uns jetzt einfach zwei Wohnsitze geholt und können es aktuell auch möglich machen mit dem Pendeln und sind auch irgendwie immer zu zweit."



