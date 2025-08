Süße Kugel: Boris Beckers Frau Lilian zeigt ihren Babybauch

Boris Becker (57) und seine schwangere Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) strahlten auf einem Event des Online-Händlers Fenster in Berlin am Donnerstagabend. Die werdende Mutter präsentierte stolz ihren Babybauch in einem lilafarbenen, karierten Ensemble, bestehend aus einem Minikleid und einem passenden gecroppten Blazer. Abgerundet wurde ihr Look mit goldenen Accessoires und eleganten, cremefarbenen Slingbacks. Boris, der ehemalige Tennisstar, setzte auf einen smarten, aber lässigen Look in einem navyblauen Anzug ohne Krawatte, kombiniert mit Sneakers. Das Paar, das erst vor einem Monat verkündete, ihr erstes gemeinsames Kind zu erwarten, zeigte sich sichtlich glücklich auf dem roten Teppich.

Für die beiden war dieses Event nur eines der Highlights der letzten Wochen. Nach ihrer Schwangerschaftsverkündung nahmen sie an mehreren Feierlichkeiten teil, darunter Boris' 40. Wimbledon-Jubiläum. Außerdem gönnten sich die beiden eine romantische Auszeit in Portofino, Italien, wo Lilian in einem eleganten Badeanzug ihren Babybauch erstmals der Kamera präsentierte. Die Eltern in spe residieren derzeit in Mailand und gaben erst im letzten Jahr im italienischen Portofino während einer dreitägigen Hochzeitsfeier vor 150 Gästen ihr Eheversprechen. Boris’ jüngste Kinder, Anna (25) und Amadeus, blieben der Zeremonie jedoch fern.

Die Beziehungsgeschichte des Tennisstars ist von Höhen und Tiefen geprägt. Aus seinen beiden vorherigen Ehen hat Boris vier Kinder, darunter Noah und Elias, die als Trauzeugen bei seiner Hochzeit mit Lilian dabei waren. Seine erste Ehe mit Barbara Becker (58) wurde nach einem vielbeachteten Seitensprung von Boris beendet, der 2001 zu einer Scheidung mit einem Vergleich von 11,5 Millionen Euro führte. Auch seine zweite Ehe mit Lilly Becker (49) endete 2018 nach neun Jahren mit Vorwürfen und öffentlichen Spannungen. Doch mit Lilian scheint Boris nun sein privates Glück gefunden zu haben, wie der jüngste Auftritt des Paares eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Imago Lilian Becker und Boris Becker in Berlin, Juli 2025

Imago Schwangere Lilian de Carvalho Monteiro in Berlin, Juli 2025

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro, Model