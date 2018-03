Geht es für Clea-Lacy Juhn (26) und ihren Sebastian Pannek (31) schon bald wieder vor die TV-Kamera? Die ehemalige Castingshow-Teilnehmerin und der Ex-Bachelor wurden durch das Kuppelformat beinahe über Nacht berühmt. Wollen sie diesen Platz im Rampenlicht jetzt ausbauen? Promiflash hat Clea verraten: "Ich glaube, vorerst sind wir uns da einig, dass wir erst mal keine weiteren TV-Projekte angehen." Bei aktuellen Sendungen, wie Das Sommerhaus der Stars oder Promi Big Brother wird man das Paar also auch in Zukunft erst einmal nicht sehen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de