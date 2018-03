Was kann Tom Beck (39) eigentlich nicht? Der Spaßvogel ist ein absolutes Multitalent! Er ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Sänger aus Leidenschaft. Seine Talente vereinte der Hottie im neuen Film "Rockstars zähmt man nicht" – und darauf ist er auch ziemlich stolz, wie er Promiflash verriet: "Ich habe jetzt auch Songs selber geschrieben für den Film. Und das war eine schöne Aufgabe und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen, ohne jetzt zu viel Eigenlob zu verbreiten." Überzeugt euch selbst: "Rockstars zähmt man nicht" läuft am 22. August 2017 um 20:15 Uhr in Sat.1.



