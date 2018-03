Party-Pic-Schock für Jessica Paszka (27)! Seit Juli dürfen die Bachelorette und ihr Auserwählter, David Friedrich (27), ihre Liebe in der Öffentlichkeit leben. Das ist nicht immer einfach. Jetzt sorgte der Musiker mit einem Schnappschuss in seiner Instagram-Story für Herzflattern bei seiner Liebsten. Auf dem Bild zu sehen: David schlürft mit einer schönen Blondine einen Drink. Flirtet da etwa jemand fremd? Ihre Reaktion, als sie das Bild entdeckte, verriet Jessi jetzt vip.de: "Ich hab es am nächsten Tag gesehen, der erste Schock war natürlich da. Natürlich ist es komisch, so was zu sehen. Vor allem, wenn man nicht weiß, wer die Frau ist." Zum Glück viel Wirbel um nichts, David klärte schnell auf: Die Frau an seiner Seite ist die Freundin eines Band-Kollegen. Ärger wegen der Verwirrung gab es für den Medien-Neuling von Jessica trotzdem.



