Gute Freunde oder mehr als das? Kendall Jenner (21) ist als Model und Spross des Kardashian-Clans stets schwer beschäftigt. In ihrer Freizeit lässt sie sich gerne von attraktiven Männern umgarnen und beschwört damit regelmäßig Liebesgerüchte herauf. Ob ASAP Rocky (28), Blake Griffin (28) oder ihr "Schwager" Scott Disick (34): Was in Kendalls Privatleben abläuft, weiß keiner so genau. Jetzt wurde sie in Beverly Hills wieder in Begleitung eines schnuckeligen Herren gesichtet. Wie schon im Mai, als Fotos der 21-Jährigen mit ihrem heißen Chauffeur auftauchten, schossen Paparazzi eifrig Bilder. Eine neue Sommerromanze oder einfach nur ein nettes Mittagessen mit einem guten Kumpel?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de