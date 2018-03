Mädels, aufgepasst! Personal Trainer und Bachelorette-Hottie Sebastian Fobe (32) macht im Interview mit Promiflash ein überraschendes Geständnis: "Mir gefällt das Kurvige grundsätzlich. Ich bin auch eher so für weibliche Kurven." Der sportliche Hannoveraner möchte also nicht nur mit curvy Mädels beruflich zusammenarbeiten, sondern wünscht sich auch privat eine Frau mit Rundungen an seiner Seite.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de