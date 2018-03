Sarina Nowak (24) startet richtig durch! Nach ihrer Teilnahme an der vierten Staffel von Germany's next Topmodel kehrt die heute 24-Jährige dem Magerwahn den Rücken. Sarina nimmt zu und angelt sich dank ihrer neuen Kurven einen Mega-Job nach dem anderen! Nach einem Walk für Sports Illustrated und einer Kooperation mit Khloe Kardashian (33) zog sie jetzt den nächsten Knaller-Auftrag an Land: In einem Werbeclip für Forever21 ist die Blondine auf dem Times Square zu sehen!



