In den vergangenen Wochen gab es massenhaft Kritik für Curvy Supermodel, weil in der Castingshow stets sehr viel nackte Haut gezeigt wird. Die kurvigen Model-Anwärterinnen selbst können mit den negativen Kommentaren wenig anfangen. Im Promiflash-Interview erklärt Finalistin Hanna Wilperath: "Ich glaub, das gehört einfach dazu, ich mein, ich will Model werden und sich da zu verstecken, ist der falsche Weg." Das Finale der "Curvy Supermodels" läuft am nächsten Montag um 20:15 auf RTL II.



