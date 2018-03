Ist das Bachelorette-Traumpaar etwa schon wieder getrennt? Jessica Paszka (27) gab in der vergangenen Staffel ihrem Liebsten David Friedrich (27) die letzte Rose, seitdem sind sie ein Paar. Doch in den letzten Tagen werden die Gerüchte um ein Liebes-Aus immer lauter. Lange schwieg die Schönheit zu den zahlreichen Gerüchten, jetzt aber äußert sie sich bei Promiflash zum ersten Mal zu den Vermutungen: "Entwarnung! Wir sind glücklich, nur gerade stark in unsere Arbeit involviert, was uns natürlich sehr traurig macht. Wir vermissen uns, haben aber ständigen Kontakt." Puuh, die Fans können also durchatmen, Jessy und David sind immer noch schwer in love!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de