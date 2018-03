Anfang Juli gaben sich die Netzstars Maren (25) und Tobias Wolf ganz romantisch das Jawort. Nach der Trauung befinden sich die frisch Vermählten momentan im Honeymoon. Im Flitter-Modus kamen sie auf eine süße Idee, die sie ihren Followern in ihrem neuesten YouTube-Video mitteilen. Maren erzählt: ”Tobi und ich, wir wollen uns beide was stechen lassen, und zwar dasselbe.” Und für was für ein Motiv haben sich Herr und Frau Wolf entschieden? Natürlich für einen stilisierten Wolf!



