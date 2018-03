Da steht wohl jemand auf Nervenkitzel! Mats Hummels (28) genoss mit seiner im fünften Monat schwangeren Ehefrau Cathy (29) bis vor Kurzem die pralle Sonne in Kroatien. Nur faul am Strand herumzuliegen war dem Fußballer wohl einfach zu langweilig. So sprang er kurzerhand von seinem Balkon in den Hotelpool. Seine Follower zeigten sich von diesem Spontan-Stunt allerdings alles andere als begeistert: "Sehr grenzwertig! Ist das wirklich notwendig, so etwas zu posten, wenn man weiß, dass sehr viele Kinder einen als großes Vorbild sehen?", unterstellte einer dem Kicker auf Instagram fehlendes Verantwortungsbewusstsein.



