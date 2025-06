Nach Fußball-Karriere-Aus: Mats Hummels hat einen neuen Job

Mats Hummels (36) hat nach dem Ende seiner aktiven Fußballkarriere nun eine neue berufliche Herausforderung angenommen. Der ehemalige Nationalspieler wird ab der kommenden Champions-League-Saison als Experte bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Dort verstärkt er die Expertenrunde um Matthias Sammer (57), Christoph Kramer (34), Tabea Kemme und Josephine Henning und analysiert künftig die Partien der Königsklasse. "Ich habe richtig Lust, Fußballspiele vor der Kamera zu besprechen und zu analysieren", sagte Mats laut DWDL.de. Gegenüber Bild betonte er exklusiv, dass Prime Video für ihn die ideale Plattform sei.

Mit seiner neuen Rolle bei Prime Video knüpft Mats auch an eine Familientradition an: Bruder Jonas Hummels ist seit Jahren als TV-Experte aktiv – unter anderem bei DAZN. Für Mats Hummels ist der Schritt naheliegend: Nach einer bewegten Karriere bei Borussia Dortmund und dem FC Bayern, in der er 90 Champions-League-Partien absolvierte, bringt er reichlich Erfahrung für seine neue Aufgabe mit. Die Königsklasse hat ihm im Laufe der Jahre wertvolle Einblicke geliefert – Wissen, das er nun mit dem TV-Publikum teilen möchte. Unterstützt von wechselnden Gästen und seinen Kolleg:innen aus der Expertenrunde will er die Spiele fundiert analysieren.

Seinen letzten großen Auftritt auf der Fußballbühne hatte Mats Hummels im Mai. Auch wenn es nicht das Endspiel war, von dem er als Spieler träumte, richtet sich sein Blick nun nach vorn. "Ich habe ja schon in meiner Doku angekündigt, dass die Rolle als TV-Experte vermutlich mein erster beruflicher Schritt nach der aktiven Karriere sein wird", sagte er gegenüber Bild. Nach einer Laufbahn voller Höhepunkte – darunter der Weltmeistertitel 2014 – beginnt nun ein neues Kapitel. Seine Leidenschaft für den Fußball bleibt.

Mats Hummels, Fußballprofi

Mats Hummels, ehemaliger DFB-Star

