Mats Hummels ist vom Ende seiner Fußballkarriere enttäuscht

Mats Hummels (36) hat am 18. Mai sein letztes Spiel in Rom absolviert – allerdings nicht auf dem Spielfeld, sondern von der Ersatzbank aus. Nach 18 Jahren als Profi-Fußballer machte er damit offiziell Schluss und zog in der Dokumentation "Hummels – La Finale." eine gemischte Bilanz. Sein Karriereende verlief nicht genau so, wie er es sich erträumt hatte: "Kein Traumende, aber die Karriere war ein Traum."

Neben sportlichen Rückblicken kommen in der Dokumentation auch Freunde und Weggefährten zu Wort, die die außergewöhnliche Karriere des Weltmeisters von 2014 beleuchten. Jürgen Klopp (57) lobte Mats als einen der besten Spieler seiner Position und verglich ihn sogar mit Franz Beckenbauer (✝78). Der Film zeigte nicht nur die Höhen und Tiefen seiner Vereinsstationen, sondern auch persönliche Einblicke. Besonders emotional wurde es, als der Kicker über die schwierige Trennung von seinem Sohn Ludwig (7) sprach, den er mit seiner Ex-Frau Cathy Hummels (37) hat.

Mats blickt in dem Porträt auch auf überstandene Konflikte und Herausforderungen zurück, besonders auf jene, die ihn in seiner Zeit bei Borussia Dortmund belasteten. In seiner sportlich schwierigsten Phase übte er vor allem Kritik an der Kommunikation seitens des Vereins. Trotz der Enttäuschungen betont er, sich auf die Zeit abseits des Spielfelds zu freuen und plant eine berufliche Zukunft, die "etwas Expertenmäßiges" umfassen könnte. Bevor er jedoch neue Projekte startet, zieht es ihn zurück nach München, wo er näher bei seinem Sohn, der Familie und Freunden sein möchte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mats Hummels, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Mats Hummels, Fußballprofi

Anzeige Anzeige

Anzeige