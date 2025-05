Cathy verrät: So unterscheidet sich Ludwig von Mats Hummels

Cathy Hummels (37) hat auf einer Charity-Gala zugunsten der Umbrella-Stiftung in Berlin offenbart, dass ihr Sohn Ludwig (7) und Mats Hummels (36) beim Thema Fußball unterschiedliche Vorstellungen haben. Während Mats auf dem Platz vor allem für seine Rolle als Verteidiger bekannt ist, zieht es Ludwig in den Sturm: "Er schießt gerne Tore. Verteidigen ist ihm zu langweilig", erzählte die Moderatorin schmunzelnd im Gespräch mit RTL. Obwohl Ludwig offenbar schon von einem Verein gescoutet wurde, hüllte sich Cathy zu dem genauen Namen noch in Schweigen.

Der berühmte Nachname bringt große Fußstapfen mit sich. Cathys Schwerpunkt liegt deshalb darauf, ihrem Sohn eine starke Persönlichkeit mitzugeben – unabhängig davon, wie erfolgreich sein Vater als Weltmeister war. "Ich stärke sein Selbstvertrauen, indem ich ihm zeige, dass es richtig ist, so zu sein, wie er ist. Ganz unabhängig davon, wer sein Vater ist", betont sie. Neben ihrer Mutterrolle bleibt Cathy auch beruflich äußerst aktiv: So lädt sie in Kürze zu ihrem neuen Format "Cathys Stammtisch" ein, bei dem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58) ihr erster Ehrengast sein wird.

Abseits von Events und Blitzlicht legt Cathy großen Wert auf ein harmonisches Familienleben. Auch wenn sie sich offen für eine neue Liebe zeigt, hat die vielbeschäftigte Unternehmerin aktuell kaum Zeit fürs Dating. In Interviews betont die Influencerin, dass Sohn Ludwig und ihre leidenschaftliche Arbeit im Vordergrund stehen. Trotz vollen Terminkalenders ist es Cathy wichtig, bei aller Selbstverwirklichung den Fokus nie von ihrem Sohn zu verlieren. Sie wolle Ludwig zeigen, dass Selbstbewusstsein wichtiger ist als Ruhm und ein bekannter Name – eine Haltung, die sie vor allem als Mutter auszeichnet.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig, Dezember 2024

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig im August, 2022

