Mega-Support für Ex-Bachelor-Kandidatin Inci Elena Sencer (24): Der frisch verheiratete TV-Star ist im sechsten Monat schwanger. Vor Kurzem verriet die Deutsch-Türkin – sie und ihr Daniel erwarten eine Tochter. Die kleine Prinzessin soll nach der Geburt aber nicht nur von den Eltern behütet werden. Die ehemaligen Bachelor-Konkurrentinnen Clea-Lacy Juhn (26), Julia Anna Friess (27), Fabienne Gierke und Julia Prokopy (22) werden Inci als Power-Tanten unterstützen. Dieser Support rührt die werdende Mama sehr, wie sie im Promiflash-Interview erzählt: "Das sind einfach so tolle Menschen und deswegen bin ich einfach nur stolz darauf, dass meine Tochter so tolle Patentanten haben wird."



