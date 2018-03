Die meisten kennen die Fitness-Bloggerin Sophia Thiel (22) nur topdurchtrainiert und mit Bauchmuskeln! Aber Anfang Juli gestand die Blondine in einem Social-Media-Beitrag, dass sie in den letzten Wochen zugenommen hat. Für ein paar Fans war das ein absolutes No-Go. Bei der TV-Preview von "Fitness Diaries" in Berlin verriet die 22-Jährige im Promiflash-Interview, wie sie den Hype um ihre Body-Transformation erlebte: "Ja, ganz am Anfang war es natürlich schon ein bisschen anders, sage ich mal. Aber ich fand es auch ganz schön, wie die Community dann auch hinter einem stand. Und ich denke, sich zu verstecken, wäre eher der Fehler, weil so was ist ganz natürlich, dass man Gewichtsschwankungen hat."



