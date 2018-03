Er macht ernst: Aurelio Savina (39) hat seiner Liebsten Lisa (28) die Frage aller Fragen gestellt. Bereits seit einem Monat ist das Ex-Sommerhaus-Pärchen mittlerweile verlobt. In einem exklusiven Video-Statement gegenüber Promiflash fragte Aurelio bei seiner Bald-Ehefrau nach, ob sich für sie etwas geändert hat. "Ja, wie soll ich mich fühlen? So wie ich mich immer fühle. Es geht mir immer gut, wenn ich neben dir bin. Egal, ob wir verlobt sind oder nicht", antwortete die hübsche Blondine. Die zwei sind sicher: Sie wollen ihr ganzen Leben miteinander verbringen!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de