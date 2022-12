Aurelio Savino: Hat Aleks eine "gespaltene Persönlichkeit"?

Aurelio Savina (44) gibt seine Meinung ab! Die TV-Persönlichkeit nahm an der diesjährigen Temptation Island V.I.P.- Staffel teil – genauso wie Aleksandar Petrovic (31). Der Partner von Christina Dimitriou (30) scheint den Treuetest jedoch nicht zu bestehen und sich sogar in Verführerin Vanessa zu vergucken. Dabei vergisst er anscheinend, wie diese Bilder bei Christina ankommen könnten. Deshalb denkt Aurelio sogar, dass Aleks eine gespaltene Persönlichkeit hat!

In seiner Instagram-Story ging er nun näher darauf ein. "Ich glaube, hoffe, dass Aleks eine leichte Form von 'gespaltener' Persönlichkeit inne trägt [...]. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er absichtlich all diese Dinge in Kauf genommen hat – wohl wissend, was das mit Christina anstellt", schrieb Aurelio und hofft, dass Aleks dies auch therapieren lassen werde. Der 44-Jährige habe dem Muskelmann auch schon seine Hilfe angeboten: "Aber auf kurz oder lang braucht er definitiv professionelle Hilfe, um diese Verhaltensweisen unter Kontrolle zu bekommen."

Aurelio führte seine Meinung jedoch noch weiter aus. Es sei selbstverständlich unverzeihlich, was Aleks getan hat: "Aber ich möchte nicht glauben, dass er dieser böse Mensch ist, für den ganz Deutschland ihn jetzt hält." Wenn man zwei Gesichter habe, dann erkenne man sich auch oft nicht wieder, schloss er ab.

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer 2022

RTL Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

RTL Die "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten beim Lagerfeuer

