Kritik von Aurelio und Lala: Sandra Sicora schießt zurück

Sandra Sicora (30) wehrt sich gegen die Kritik von Aurelio Savina (44) und Lala Aluas. Bei Temptation Island V.I.P. kam die vergebene Ex on the Beach-Teilnehmerin dem Verführer Flocke besonders nahe. Ihr Freund Tommy Pedroni musste zusehen und beendete die Beziehung. Der Ex-Bachelorette-Kandidat Aurelio und seine Liebste fanden, dass sie ihre Liebe für Sendezeit und Follower verkauft habe. Jetzt reagiert Sandra auf diesen Vorwurf und schießt scharf zurück.

In einem Instagram-Q&A fragt ein Follower bei Sandra nach, wie sie denn über die Kritik von Aurelio und Lala denke. "Ich kann deren Reaktion null verstehen. Ich habe beiden positiv alles Gute gewünscht, aber meine Meinung ist und bleibt: Sie haben sich der Verführung gar nicht erst gestellt", meint die 30-Jährige. Auch die Aussage, dass sie neidisch sei, ergebe für Sandra überhaupt keinen Sinn: "Ihre Beziehung ist ganz anders als das, was ich von einer Beziehung halte. [...] Was ich dort getan habe, war nicht okay gegenüber einem Partner und das sehe ich ein, aber die haben nicht das Recht, an meiner Liebe zu Tommy zu zweifeln!"

Ob ihre Beziehung zu Tommy noch eine zweite Chance bekommen wird, scheint derzeit noch auszustehen. Dass Sandra so viel Nähe zugelassen hat, verletzte Tommy sehr. "Ich wollte unbedingt eine gute Erklärung von ihr hören zu ihrem Verhalten und hoffe, dass sie einsieht, dass sie viel zu viel zugelassen hat", meinte er.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Bekannheit

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina und seine Freundin Lala, TV-Stars

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora, Oktober 2021

