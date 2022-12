"Temptation Island"-Aurelio und Lala machen Sandra fertig!

Lala Aluas und ihr Aurelio Savina (44) kritisieren Mitkandidatin Sandra (30) stark. Die Reality-TV-Bekanntheiten nahmen gemeinsam an Temptation Island V.I.P. teil. In der aktuellen Folge des Fremdgehformats ist bereits zu sehen, dass Aurelio und seine Liebste den Test bestanden haben. Für die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin hingegen könnte es weniger rosig ausgehen, denn sie ließ in der Show viel Nähe zu Verführer Flocke zu. Jetzt legt sich das Paar öffentlich mit Sandra an.

Den beiden Liebenden wurde unterstellt, dass sie die Herausforderung nicht wirklich angenommen hätten, da der 44-Jährige beispielsweise Dates verweigerte. In ihrer Instagram-Story wehrt Lala sich gegen die Vorwürfe und stellt gleichzeitig ihre Mitkandidatin an den Pranger: "Besser so, als Sandra Sicora sich verhalten hat, um die Beziehung mit Tommy für paar Follower und Sendezeit zu verkaufen."

Die meisten Fans der Show freuten sich allerdings für die beiden. Im Netz wurde das Paar nach ihrem finalen Lagerfeuer extrem gefeiert. "Wie süß sind bitte Aurelio und Lala? Ich habe die Liebe durch den Fernseher gespürt [...] Ich hoffe, ihre Wege werden sich niemals trennen", schrieb ein User.

Anzeige

RTL Sandra Sicora und Flocke bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina und seine Freundin Lala, TV-Stars

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora, Reality-TV-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de