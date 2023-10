Transplantation: Aurelio Savina hat erst jetzt volles Haar

Aurelio Savina (45) führte seine Fans jahrelang hinters Licht. Dank seiner Teilnahme bei Die Bachelorette war das Model zum Realitystar geworden. Es folgten unter anderem Auftritte im Dschungelcamp und in Das Sommerhaus der Stars. Mit seiner aktuellen Partnerin Lala Aluas versuchte er auch den Treuetest bei Temptation Island V.I.P. und das mit Erfolg. Nun überrascht Aurelio seine Fans aber mit einer Beichte: Lange Zeit hatte er gar kein volles Haar.

Auf Instagram teilt Aurelio ein Bild von sich, das einige Fans sprachlos machen dürfte: Er zeigt sich kurz nach einer Haartransplantation mit einer Halbglatze. "Viele von euch werden jetzt sagen: 'Hey, du hast doch volles Haar gehabt?' Nein, eben nicht und es war eine Menge Arbeit, das alles so gut wie nur möglich zu verstecken", erklärt der 45-Jährige. Er habe sich irgendwann unwohl gefühlt und dann einen Spezialisten aufgesucht. Mit dem Ergebnis ist er schon jetzt zufrieden: "Bis zu diesem Zeitpunkt bin ich absolut begeistert, was mir in dieser Klinik widerfahren ist."

Den Mut, offen damit umzugehen, habe ihm vor allem seine Lala gegeben. Im Mai ließ Aurelio es sich nicht nehmen, seiner Liebsten eine romantische Liebeserklärung zu machen. "Ich bin die Ruhe, die du benötigst, der Fels in der Brandung, wenn der Sturm dich versucht einzuholen", schreibt er in einem emotionalen Posting.

