Im vergangenen Jahr hat Chethrin Schulze (24) noch an der Castingshow Curvy Supermodel teilgenommen. Mittlerweile trägt sie aber wieder Größe 36 – und zweifelt im Promiflash-Interview auch an dem aktuellen Kurven-Trend: "Ich bin mir nicht sicher, ob sich der Curvy-Model-Trend durchsetzt. Also ich hoffe es, weil kurvige Frauen sind nach wie vor wunderschön... Aber irgendwie kommen ja alle immer wieder zurück zur 36." Ob Chethrin für die Liebe abgenommen hat? Sie ist Teilnehmerin der neuen Kuppelshow Love Island auf RTL II.



