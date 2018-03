Bewegendes Geständnis von Martina Big! In den vergangenen Jahren hat sich die einstige Blondine zum XXL-Busenwunder gemausert – und sich auch einem kompletten Hautfarbenwechsel unterzogen. Jetzt offenbart Martina: Ihr dunkler Teint erinnere sie an ihren verstorbenen Vater! Ihre Eltern und ihre jüngere Schwester seien vor sechs Jahren bei einem Glatteisunfall gestorben, wie Martina im Interview mit Bild erzählte. Darüber sprechen wolle sie allerdings nicht, sie denke lieber an einen Ausflug von der Eifel an die Côte d'Azur zurück: "Mein Vater war so platt nach der Tour, er hat den ganzen Tag am Strand geschlafen und sich den ganzen Rücken verbrannt. Aber: Aus rot wurde ganz schnell braun. Wenn ich jetzt meine dunkelbraune Haut sehe, denke ich daran.”



