Der Countdown läuft! Am kommenden Freitag feiern Pietro Lombardi (25) und Kay One (33) das Release ihrer gemeinsamen Single "Señorita". Seit Wochen rühren die Bros die Werbetrommel für ihr musikalisches Baby und versprechen einen absoluten Knaller-Hit – ein fulminantes Ausnahmevideo inklusive: "Ich schwöre, es ist unfassbar, wirklich. Es ist unfassbar, ich freu mich jetzt schon auf den 8.9.", beteuert Ex-DSDS-Gewinner Pietro auf Snapchat.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de