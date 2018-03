Online-Star Enyadres (18) erntete für ihr Musikdebüt Sexismus-Vorwürfe – jetzt wehrt sie sich gegen die Kritik an ihrem Track! Die Blondine erklärt im Promiflash-Interview, dass ihr Cover des Neunziger-Hits von Lucilectric eigentlich eine positive Message habe. "Einfach nur ‘weil ich ein Mädchen bin’ und einfach diese gute Laune und sowas halt. Nicht so dieses ‘Man muss den größten Popo haben’, so auf gar keinen Fall", sagte Enya beim Muser-Battle in Berlin.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de