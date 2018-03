Ihre Fans lernten Lisa und Lena (15) genau so kennen und lieben: superquirlig und im Partner-Look. Ob in ihren musical.ly-Clips oder auf dem roten Teppich. Die Social-Media-Stars rocken identische Klamotten. Aber ziehen die Girls aus der Nähe von Stuttgart den Zwillings-Style wirklich immer durch? Das verrieten die gefeierten Playback-Mädels jetzt in einem US-Interview. "Nicht immer. In unserem Privatleben machen wir das nicht. In unserem Business-Life ziehen wir das Gleiche an", erklären sie der Young Hollywood-Reporterin.



