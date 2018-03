Endlich! Der erste Teaser-Trailer von "Fifty Shades of Grey 3 – Befreite Lust" ist da! Und der Clip zum großen Finale verspricht schon jetzt eine Menge. Die Love-Story um Anastasia Steele (Dakota Johnson, 27) und Christian Grey (Jamie Dornan, 35) geht in die heiße Phase. Ihre große Hochzeit steht an und es gibt bereits erste Bilder von Anas traumhaftem Brautkleid.



