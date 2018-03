Liefern sich Herzogin Kate (35) und Meghan Markle (36) jetzt ein wildes Battle um die bessere Prinzen-Frau? Wenn die schöne "Suits"-Schauspielerin irgendwann mit ihrem Liebsten Prinz Harry (32) vor den Traualtar tritt, gesellt sie sich ebenfalls zu den britischen Royals. Zeit, sich die Damen mal genauer anzuschauen! Beide kommen aus bürgerlichem Hause. Während Kate gesittet in Südengland aufwächst, kommt Meghan als Künstlertochter im wilden Los Angeles zur Welt – ob das für die Queen (91) so eine tolle Voraussetzung ist? Auch der Job der hübschen Brünetten könnte für Probleme sorgen. In ihrer Hauptrolle in der Anwaltsserie "Suits" zeigt sie sich nicht selten freizügig vor der Kamera. Kate hingegen hat zwar studiert, konnte beruflich aber nicht durchstarten. Heute repräsentiert sie die Monarchie. In Sachen Fashion sind beide Damen für ihren Geschmack und ihre edle Ader bekannt. In Meghans Kleiderschrank finden sich aber auch reichlich sexy Outfits – ein bisschen zu viele für das Königshaus!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de