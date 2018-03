Planungsstress nach der romantischen Verlobung: Ann-Kathrin Brömmel (27) will schon bald ihrem Schatz Mario Götze (25) das Jawort geben. Beim Vogue Fashion’s Night Out in Düsseldorf verrät sie Promiflash nun erste Details zu ihrem großen Tag. Ganz oben auf der Liste steht ein klares No-Go für den Braut-Look: "Für mich auf jeden Fall diese Haarspray-Frisuren, diese Beton-Haare. Ich möchte es einfach locker leicht, so wie ich im Alltag auch aussehe. Nicht, dass ich dann da vorne stehe, und sehe aus, wie ein komplett anderer Mensch. Ganz natürlich, ganz normal."



