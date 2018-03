Baby-Boom im Hause Nowak-Harrison? Ex-Bachelor-Kandidatin Sarah (26) erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. In etwas mehr als zwei Monaten dürfen sie und ihr Liebster Dominic (26) ihre kleine Prinzessin in den Armen halten. Und kaum ist Kind Nummer eins auf dem Weg, denken die beiden schon über ein Geschwisterchen nach. Gegenüber Promiflash verraten sie: "Wir haben so große Familien und es wär schade, wenn sie alleine aufwächst. Natürlich hat sie ganz viele Cousinen. Wir haben uns eigentlich so auf zwei geeinigt. Mal schauen, was die Zukunft bringt."



