Das Bild überzeugt! Sarah Lombardi (24) ist schon länger im Fitness-Modus. 2015 wird die Sängerin zum ersten Mal Mutter. Söhnchen Alessio Lombardi (2) bereitet ihr nicht nur das absolute Mama-Glück, sondern auch ein paar Kilos mehr auf der Waage. Schon während ihrer Ehe mit Pietro Lombardi (25) stürzte sich die 24-Jährige in den Sport. Nach dem Ende ihrer Beziehung mit Jugendliebe Michal zeigt sich Sarah jetzt erstmals wieder im Gym – und zwar in Topform! Für null Bauchspeck und durchtrainierte Beine bekommt Sarah ein megapositives Feedback von ihren Followern. "Also deine Figur ist ja schon der Hammer. Heiß, heiß" ist nur einer von vielen Facebook-Kommentaren. Da scheint wohl auch der eine oder andere Hater mittlerweile umgestimmt.



