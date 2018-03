Die Nachricht, dass zwischen Sarah Lombardi (24) und ihrer Jugendliebe Michal schon wieder alles aus ist, machte gestern Schlagzeilen. Denn mit ihm sollte eigentlich alles viel besser werden. Nachdem die öffentlich gelebte Ehe mit Pietro Lombardi (25) in die Brüche gegangen war, wollte Sarah fortan ihr Privatleben schützen, wie sie vor wenigen Wochen im Promiflash-Interview erklärte: "Ich werde das nach wie vor einfach so privat wie möglich halten. Ich glaube, das wird auch ganz gut tun, mir und auch ihm und der Beziehung an sich." Mit der Trennung gehe es ihr aber momentan sehr gut, gab Sarah auf Facebook bekannt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de