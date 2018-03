Manchmal geht alles ganz schnell! Erst vor wenigen Wochen präsentierte Jenny Frankhauser (25) stolz ihren Freund Rafael, jetzt ist auch schon wieder alles aus und vorbei zwischen den beiden. Von Männern hat die Schwester von Daniela Katzenberger (30) jetzt erst einmal die Schnauze voll, wie sie ihren Fans auf Snapchat verrät: "Interessiert an einer Beziehung? Nie wieder in meinem Leben! Ach doch, vielleicht in 37 Jahren."



