Vor Kurzem schockte TV-Star Carmen Geiss (52) ihre Fans mit diesem Post: “Heute hat uns eine ganz schlimme Nachricht erreicht. Ein Mensch, den wir vor wenigen Tagen noch am Tisch sitzen hatten, ist gestern von uns gegangen.” Weitere Details verriet die Kölnerin nicht – bis jetzt! Im Interview mit dem Magazin Closer sprach die Millionärs-Gattin nun über den schrecklichen Verlust: Als ihr verstorbener Freund vergangene Woche mit seinem Auto unterwegs war, bremste plötzlich der fahrende Kleintransporter vor ihm. Daraufhin krachte er mit voller Geschwindigkeit in das Fahrzeug und verstarb noch an der Unfallstelle.



